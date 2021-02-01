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“التجارة” تنفذ أكثر من 20 ألف زيارة تفتيشية وتحرر 1500 مخالفة خلال يناير

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“التجارة” تنفذ أكثر من 20 ألف زيارة تفتيشية وتحرر 1500 مخالفة خلال يناير

“التجارة” تنفذ أكثر من 20 ألف زيارة تفتيشية وتحرر 1500 مخالفة خلال يناير
http://almnatiq.net/?p=945805
المناطق - الرياض

نفذت وزارة التجارة ضمن اعمالها الرقابية خلال شهر يناير الماضي (20,231) زيارة تفتيشية على المنشآت التجارية تضمنت مراقبة التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع في كافة مناطق المملكة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس “كورونا، والتأكد من التزام المنشآت التجارية بأنظمة حماية المستهلك.

وحررت الفرق الرقابية أكثر من 1500 مخالفة تمثل 7% من إجمالي المنشآت التجارية التي شملتها الزيارات التفتيشية.

وتصدر نشاط التموينات والمواد الغذائية قائمة الأنشطة الأكثر مخالفة للأنظمة، تلاه أنشطة الملابس والمفروشات والكماليات، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وتؤكد “التجارة” مواصلة جولاتها التفتيشية لمتابعة تطبيق المنشآت التجارية للاجراءات الاحترازية والتي تنص على منع إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية أو القماشية والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، وتأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، وقياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية.

كما تؤكد الوزارة على تواصل جولاتها الرقابية للتأكد من التزام المنشآت التجارية في كافة كمناطق المملكة بأنظمة حماية المستهلك.

تجدر الإشارة إلى أن عدم التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس “كورونا” مخالفة تستوجب فرض غرامة مالية 10,000 ريال وتضاعف العقوبة في حال التكرار مع إغلاق المنشأة المخالفة.

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