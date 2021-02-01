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شرطة عسير: القبض على شخصين تباهيا بإطلاق أعيرة نارية في الهواء في أحد شوارع محافظة ظهران الجنوب

شرطة عسير: القبض على شخصين تباهيا بإطلاق أعيرة نارية في الهواء في أحد شوارع محافظة ظهران الجنوب

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شرطة عسير: القبض على شخصين تباهيا بإطلاق أعيرة نارية في الهواء في أحد شوارع محافظة ظهران الجنوب

شرطة عسير: القبض على شخصين تباهيا بإطلاق أعيرة نارية في الهواء في أحد شوارع محافظة ظهران الجنوب
http://almnatiq.net/?p=945807
المناطق - واس

صرَّحَ المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد محمد الدباش، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه شخصان يتباهيان بإطلاق أعيرة نارية في الهواء في أحد الشوارع العامة بمحافظة ظهران الجنوب، معرضين سلامة الآخرين للخطر، فقد تمكنت الجهات الأمنية – بفضل الله – من تحديد هويتهما والقبض عليهما، وهما مواطنان في العقد الثالث من العمر، وتم إيقافهما واتخذت بحقهما كافة الإجراءات الأولية النظامية وإحالتهما لفرع النيابة العامة.

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