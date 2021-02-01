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تحديث بيانات 5 آلاف من الأشخاص ذوي الإعاقة في الرعاية النهارية بالرياض

تحديث بيانات 5 آلاف من الأشخاص ذوي الإعاقة في الرعاية النهارية بالرياض

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تحديث بيانات 5 آلاف من الأشخاص ذوي الإعاقة في الرعاية النهارية بالرياض

تحديث بيانات 5 آلاف من الأشخاص ذوي الإعاقة في الرعاية النهارية بالرياض
http://almnatiq.net/?p=945809
المناطق - الرياض

تمكنت وحدات الخدمات المساندة للذكور والإناث بالرياض خلال الأسبوعين الماضيين من تحديث بيانات أكثر من 5 آلاف مستفيد ومستفيدة من الأشخاص ذوي الإعاقة الملتحقين بمراكز الرعاية النهارية الأهلية تمهيداً لانتظامهم في الفصل الدراسي الثاني من هذا العام.
وأوضح فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض أن ملكية هذه المراكز تعود إلى شركات ومؤسسات أو ملكية فردية أو تتبع للجمعيات الخيرية أو لجان التنمية ويشرف عليها فرع الوزارة من خلال اللجان الفرعية التابعة له.
يذكر أن مراكز الرعاية النهارية الأهلية تنقسم إلى قسمين: مراكز مخصصة للإناث تستقبل المستفيدات من عمر سنتين وما فوق، والذكور من سنتين إلى 12 سنة،ومراكز أخرى مخصصة للذكور فقط من عمر 12 عامًا وما فوق وتقدم خدماتها التأهيلية والصحية والاجتماعية والنفسية والتربوية للفئات المتعددة من الأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة والمتوسطة أو مزدوجيها، وفئة الداون والتوحد غير القابلين للتعلّم من كلا الجنسين.

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