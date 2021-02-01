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إطلاق 4 دورات للرخصة التدريبية الآسيوية (B) بمشاركة 87 مدربًا

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إطلاق 4 دورات للرخصة التدريبية الآسيوية (B) بمشاركة 87 مدربًا

إطلاق 4 دورات للرخصة التدريبية الآسيوية (B) بمشاركة 87 مدربًا
http://almnatiq.net/?p=945818
المناطق - واس

أطلقت اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، 4 دورات للرخصة التدريبية الآسيوية (B) بمشاركة 87 مدربًا بواقع “24 “في الرياض، “22” في جدة، “22 “في الدمام و”19” في الأحساء.
وتشتمل الدورات على عدة موضوعات رئيسة أبرزها طرق وأنظمة اللعب، والتدريب المهاري، والتدريب اللياقي، واختبارات اللياقة، والتطوير البدني، وتدريب لاعبي الفئات السنية، وتخطيط التدريب وبرنامج الوقاية من الإصابات.
وتشهد الدورات مشاركة عدد من المحاضرين المعتمدين آسيويًا، حيث يحاضر في دورة الرياض كل من خالد الطمرة وعلي البارقي ويساعدهما المحاضر خالد القرني, وفي جدة يحاضر بندر الأحمدي ومحمد العبدلي ويساعدهما المحاضر محمد عبدالجواد، وفي الدمام يحاضر فهد مدهش وعباس غلام ويساعدهما المحاضر علي القرني، فيما يحاضر في الأحساء كل من خالد الفرحان والمحاضر الكويتي خالد الراشد.
ويُقام الجزء الأول من الدورات في الفترة من 31 يناير إلى 11 فبراير الجاري، فيما يقام الجزء الثاني في الفترة من 31 مارس إلى 11 أبريل المقبلين.

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