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الهيئة الملكية بالجبيل تبرم اتفاقية مع جمعية إطعام بإنشاء مشروع استثماري خيري

الهيئة الملكية بالجبيل تبرم اتفاقية مع جمعية إطعام بإنشاء مشروع استثماري خيري

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الهيئة الملكية بالجبيل تبرم اتفاقية مع جمعية إطعام بإنشاء مشروع استثماري خيري

الهيئة الملكية بالجبيل تبرم اتفاقية مع جمعية إطعام بإنشاء مشروع استثماري خيري
http://almnatiq.net/?p=945821

أبرمت الهيئة الملكية بالجبيل مساء أمس الإثنين اتفاقية مع جمعية إطعام وذلك بإنشاء مشروع استثماري خيري يعود ريعه للجمعية بمدينةا لجبيل الصناعية.

حيث نصت بنود الاتفاقية بأن تقوم اطعام بتطوير وإنشاء عمارة سكنية للعوائل. وسوف تحرص إطعام على إعطاء الأفضلية للأيدي العاملة السعودي بالإنشاء. وكذلك استخدام المواد واللوازم والبضائع والمعدات والخدمات ذات المنشأ السعودي. وتمتد هذه الاتفاقية لمدة 30 سنة هجرية تبدأ من تاريخ إبرامها وقابلة للتجديد.

هذا وقد وقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل م. مصطفى بن محمد المهدي ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية إطعام معدي الهاجري.

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