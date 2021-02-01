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الاتحاد السعودي لكرة القدم يوقع اتفاقيات مع 4 اتحادات أفريقية

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الاتحاد السعودي لكرة القدم يوقع اتفاقيات مع 4 اتحادات أفريقية

الاتحاد السعودي لكرة القدم يوقع اتفاقيات مع 4 اتحادات أفريقية
http://almnatiq.net/?p=945824

وقع رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل 4 مذكرات تفاهم مع اتحادات الكرة للنيجر، والكونغو، والغابون وغينيا بيساو.
وجرت مراسم التوقيع التي حضرها الأمين العام للاتحاد السعودي إبراهيم القاسم؛ أمس في مقر الاتحاد السعودي لكرة القدم بالرياض.
وجاءت مذكرات التفاهم في إطار سعي مجلس إدارة الاتحاد السعودي لتوسيع دائرة علاقاته مع الاتحادات الوطنية حول العالم، مرتكزة على تبادل الخبرات بين الاتحاد السعودي والاتحادات الأفريقية الأربعة.

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