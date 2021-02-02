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الإطاحة بمطلق أعيرة نارية من سلاح بحوزته أثناء قيادته مركبته داخل أحد أحياء الرياض

الإطاحة بمطلق أعيرة نارية من سلاح بحوزته أثناء قيادته مركبته داخل أحد أحياء الرياض
http://almnatiq.net/?p=945827
المناطق - الرياض

صَرَّحَ المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يطلق أعيرة نارية من سلاح بحوزته أثناء قيادة مركبته داخل أحد الأحياء السكنية بمدينة الرياض، وتباهيه بجريمته، وتعريضه سلامة الآخرين للخطر، فقد تمكنت الجهات الأمنية – بفضل الله – من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات الأولية النظامية وإحالته إلى النيابة العامة.

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