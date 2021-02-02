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200 ألف ريال جوائز سوشلثون هاكاثون التنمية الاجتماعية الأول بالمملكة

200 ألف ريال جوائز سوشلثون هاكاثون التنمية الاجتماعية الأول بالمملكة
http://almnatiq.net/?p=945831
المناطق- الرياض

انطلقت فعاليات “سوشلثون” هاكاثون التنمية الاجتماعية الأول بالمملكة العربية السعودية، برعاية من معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي, والتي تمتد خلال الفترة من 31 يناير إلى 27 فبراير، كمبادرة اجتماعية للوزارة بالشراكة مع عدد من مؤسسات القطاع الثالث المهتمة بقطاع التنمية الاجتماعية، لتحفيز الشباب من الجنسين على تقديم حلول برمجية تسهم في معالجة التحديات التي يتعرض لها قطاع التنمية الاجتماعية بالمملكة.
ويستهدف هاكاثون التنمية الاجتماعية إقامة مجموعة من اللقاءات والمحاضرات، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء والممارسين في قطاع التنمية الاجتماعية، لتسليط الضوء على التحديات والفرص التي تتيح لرواد الأعمال المشاركة في تنمية هذا القطاع والمشاركة الفاعلة فيه، وتجاوز العقبات في سبيل ذلك.
وتشهد الفعالية من 18 إلى 20 فبراير سباق هاكاثون برمجي يجمع التقنيين برواد الأعمال وبالمهتمين بالتنمية الاجتماعية؛ لتقديم حلول برمجية تسهم في تجاوز التحديات التي تواجه الشرائح المستفيدة من برامج التنمية الاجتماعية، وتعزيز برامج رؤية المملكة 2030، التي تعمل على زيادة المساهمة المجتمعية، إضافة إلى معالجة مشكلات الإساءة والتعنيف ضد الأطفال والقصر، والعمل على تكامل المؤسسات والمراكز العاملة في مجال التنمية الاجتماعية بمختلف مناطق المملكة.
ورصدت الوزارة مع شركائها من مؤسسات القطاع الثالث جوائز نقدية للمشاريع الفائزة في هاكاثون التنمية الاجتماعية (سوشلثون) حيث يحصل المشروع الأول الفائز على مبلغ 100 ألف ريال، بينما يحصل المشروعان الثاني والثالث على مبالغ 70 ألف ريال و 50 ألف ريال.

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