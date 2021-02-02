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الولايات المتحدة تسجل 112772 إصابة مؤكدة و 1920 حالة وفاة بكورونا

الولايات المتحدة تسجل 112772 إصابة مؤكدة و 1920 حالة وفاة بكورونا

أبرز المواد

الولايات المتحدة تسجل 112772 إصابة مؤكدة و 1920 حالة وفاة بكورونا

الولايات المتحدة تسجل 112772 إصابة مؤكدة و 1920 حالة وفاة بكورونا
http://almnatiq.net/?p=945832
المناطق - الرياض

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 112,772 إصابة مؤكدة و 1,920 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت الإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم إلى أن عدد الإصابات بالفيروس في البلاد بلغت 26,034,475 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 439,955 حالةً.

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