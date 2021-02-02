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ارتفاع العقود الأمريكية للغاز الطبيعي 11 %

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ارتفاع العقود الأمريكية للغاز الطبيعي 11 %

ارتفاع العقود الأمريكية للغاز الطبيعي 11 %
http://almnatiq.net/?p=945834
المناطق - الرياض

سجلت العقود الآجلة الأمريكية للغاز الطبيعي، ارتفاعاً بأكثر من 11 بالمئة اليوم، مع تعرض منطقة شمال شرق الولايات المتحدة لعاصفة ثلجية شتوية شديدة البرودة.
فقد قفزت عقود الغاز لأقرب استحقاق في بورصة نيويورك التجارية 11.5 بالمئة إلى 2.846 دولار لمليون وحدة حرارية، متجهةً نحو تسجيل أعلى مستوى إغلاق منذ أول ديسمبر الماضي، وأكبر مكاسب ليوم واحد من حيث النسبة المئوية منذ سبتمبر.

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