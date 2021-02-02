احدث الأخبار

“إنه لاعب من طراز رفيع”.. مدرب ليفربول يكشف ماذا طلب من صلاح
أبرز المواد
 موجة غضب جديدة ضد الشرطة الأمريكية بعد واقعة طفلة نيويورك
أبرز المواد
 السيسي: العمل العربي الجماعي ضروري لاستعادة استقرار المنطقة
أبرز المواد
 بايدن يدعو جيش ميانمار إلى التراجع “فورا” عن الانقلاب
أبرز المواد
 ارتفاع العقود الأمريكية للغاز الطبيعي 11 %
أبرز المواد
 زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب إزمير التركية
أبرز المواد
 فيديو.. “شرطة نجران” تضبط وافداً انتحل صفة رجل أمن وسرق مبالغ مالية من أحد الأشخاص
أبرز المواد
 الولايات المتحدة تسجل 112772 إصابة مؤكدة و 1920 حالة وفاة بكورونا
أبرز المواد
 200 ألف ريال جوائز سوشلثون هاكاثون التنمية الاجتماعية الأول بالمملكة
أبرز المواد
 منظمة الصحة تدعو إلى الاستثمار في مجال المعلومات والبيانات الصحية
أبرز المواد
 الإطاحة بمطلق أعيرة نارية من سلاح بحوزته أثناء قيادته مركبته داخل أحد أحياء الرياض
أبرز المواد
 الاتحاد السعودي لكرة القدم يوقع اتفاقيات مع 4 اتحادات أفريقية
أبرز المواد
“إنه لاعب من طراز رفيع”.. مدرب ليفربول يكشف ماذا طلب من صلاح

“إنه لاعب من طراز رفيع”.. مدرب ليفربول يكشف ماذا طلب من صلاح

أبرز المواد
موجة غضب جديدة ضد الشرطة الأمريكية بعد واقعة طفلة نيويورك

موجة غضب جديدة ضد الشرطة الأمريكية بعد واقعة طفلة نيويورك

أبرز المواد
السيسي: العمل العربي الجماعي ضروري لاستعادة استقرار المنطقة

السيسي: العمل العربي الجماعي ضروري لاستعادة استقرار المنطقة

أبرز المواد
بايدن يدعو جيش ميانمار إلى التراجع “فورا” عن الانقلاب

بايدن يدعو جيش ميانمار إلى التراجع “فورا” عن الانقلاب

أبرز المواد

بايدن يدعو جيش ميانمار إلى التراجع “فورا” عن الانقلاب

بايدن يدعو جيش ميانمار إلى التراجع “فورا” عن الانقلاب
http://almnatiq.net/?p=945844
المناطق - وكالات

دعا الرئيس الأميركي، جو بايدن، يوم الاثنين، جيش بورما الذي نفذ انقلابا وأوقف أونغ سان سو تشي، إلى إعادة السلطة “فورا”، متوعدا بفرض عقوبات على البلد الآسيوي.

وذكر بايدن، في بيان “على المجتمع الدولي أن يتحدث بصوت واحد لمطالبة الجيش البورمي بأن يعيد السلطة فورا”، بحسب ما نقلت فرانس برس.

وأشار إلى أن العقوبات التي رفعت خلال العقد الماضي “بسبب التقدم المحرز لإرساء الديموقراطية” ستكون موضع مناقشة “فورية”، مشددا على ضرورة اتخاذ “الإجراءات المناسبة”.

وأكد بايدن أن “الولايات المتحدة ستدافع عن الديموقراطية حيثما تعرضت للخطر”.

وفي محاولة للدفاع عن خطوة العسكر التي أدانتها عدة عواصم غربية، قال العسكريون إن الانتخابات التشريعية في نوفمبر شابتها “مخالفات كبيرة” وهو ما تنفيه اللجنة الانتخابية.

ويوم الاثنين، أعلن جيش ميانمار في بيان على محطة تلفزيونية تابعة له، تنفيذ اعتقالات وسلم السلطة لقائد الجيش مين أونغ هلاينغ، وفرض حالة الطوارئ لمدة عام.

وتعطلت اتصالات الهاتف والإنترنت في العاصمة نايبيداو ومدينة يانغون التجارية الرئيسية، وانقطع بث التلفزيون الرسمي بعد اعتقال زعماء حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية.

وذكرت مصادر لموقع “فايس”، أن المواطنين شعروا منذ أيام أن “شيئا كبيرا” قد يحدث، بسبب الانتشار الكثيف للعربات العسكرية في العاصمة والمواقع الرئيسية.

وما إن وقع الانقلاب، حتى هرع السكان إلى الأسواق لتخزين المؤن، فيما اصطف آخرون أمام ماكينات الصرف الآلي لسحب نقود. وقامت البنوك لاحقا بتعليق الخدمات بسبب ضعف الاتصال عبر الإنترنت.

روابط ذات صلة

“إنه لاعب من طراز رفيع”.. مدرب ليفربول يكشف ماذا طلب من صلاح

“إنه لاعب من طراز رفيع”.. مدرب ليفربول يكشف ماذا طلب من صلاح
موجة غضب جديدة ضد الشرطة الأمريكية بعد واقعة طفلة نيويورك

موجة غضب جديدة ضد الشرطة الأمريكية بعد واقعة طفلة نيويورك
السيسي: العمل العربي الجماعي ضروري لاستعادة استقرار المنطقة

السيسي: العمل العربي الجماعي ضروري لاستعادة استقرار المنطقة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*