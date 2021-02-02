“إنه لاعب من طراز رفيع”.. مدرب ليفربول يكشف ماذا طلب من صلاح

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المناطق - الرياض

كشف مدرب ليفربول، يورغن كلوب، أنه غير مندهش من نجاح محمد صلاح في أن يصبح أول لاعب في النادي يحرز 20 هدفا على الأقل في أربعة مواسم مختلفة منذ فعلها الأسطورة إيان راش، وذلك بعدما سجل هدفين خلال الفوز 3-1 على وست هام يونايتد، الأحد.

ورفع صلاح رصيده إلى 21 هدفا في كل المسابقات هذا الموسم، وأكد كلوب أن اللاعب المصري يملك رغبة هائلة في تسجيل الأهداف.

وقال كلوب للصحفيين “أنا غير مندهش. أعمل بشكل يومي معه وهو لن يتوقف أبدا عن امتلاك رغبة هائلة في تسجل الأهداف”، وفق “رويترز”.

وسجل صلاح الهدف الأول بتسديدة متقنة بقدمه اليسرى في الدقيقة 57، ليهز الشباك لأول مرة في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ 19 ديسمبر، وينهي صيامه عن التهديف لمدة ستة مباريات في هذه المسابقة.

وأضاف صلاح الهدف الثاني بعدما استحوذ على تمريرة طويلة ومهدها لنفسه بمهارة فائقة ثم سدد من مدى قريب.

وقال كلوب “إنه لاعب من طراز رفيع ولا يوجد أي شك في ذلك”.

وتابع: “لقد قلت في الأسابيع الأخيرة الماضية عندما لم نسجل الكثير من الأهداف، أن الشيء الوحيد الذي يمكن عمله هو المحاولة والمحاولة مجددا. يجب اتخاذ قرارات جيدة أو قرارات أفضل”.

وأضاف المدرب الألماني “الهدف الأول جاء من لقطة تتميز بالذكاء، وفي الأسابيع الأخيرة الماضية حاول التسديد من بين أقدام المنافسين، ونجح هذه المرة في تسديد كرة قوية في أعلى الزاوية. هدف ممتاز”.

وسجل راش 20 هدفا أو أكثر في ستة مواسم من 1981 وحتى 1987.

ويحتل ليفربول المركز الثالث بفارق أربع نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر، ويستضيف برايتون آند هوف ألبيون، الأربعاء.

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