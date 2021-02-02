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السيسي: العمل العربي الجماعي ضروري لاستعادة استقرار المنطقة

السيسي: العمل العربي الجماعي ضروري لاستعادة استقرار المنطقة
http://almnatiq.net/?p=945847
المناطق - وكالات

شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم الاثنين، على أهمية “العمل الجماعي في إطار الأخوة العربية لاستعادة الاستقرار في كافة دول المنطقة”، لاسيما التي تشهد حالة من السيولة وتعصف بها الأزمات، وتسعى التنظيمات الإرهابية للاستقرار والتمدد فيها.

وأكد السيسي أن تلك التنظيمات “مدعومة بقوى خارجية إقليمية ودولية، تستهدف صناعة الفوضى من أجل السيطرة على مقدرات أوطاننا العزيزة”.

جاء ذلك خلال مشاركته عن بعد، في أعمال الجلسة الافتتاحية “للمنتدى العربي الاستخباري”، بمناسبة افتتاح مقر المنتدى بالقاهرة.

وناشد الرئيس المصري المشاركين، “بالتعاون والوقوف صفا واحدا لنبذ الفرقة، وتجاوز أي خلافات، من أجل إعلاء مصالح الأوطان والشعوب العربية”.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، بأن السيسي وجه كلمة افتتاحية “أكد فيها أهمية تفعيل المنتدى العربي الاستخباري، كآلية قوية وداعمة للتعاون الاستخباراتي الوثيق بين الدول العربية الشقيقة”.

كما شدد على “العمل على وضع منظومة متكاملة ومحكمة لمكافحة الإرهاب، تعتمد على تقاسم الأدوار وتبادل الخبرات والتحديث والتطوير المستمر لآليات المواجهة في هذا الشأن”.

من جانبهم، أكد المشاركون في المنتدى من رؤساء أجهزة المخابرات العربية، برئاسة عباس كامل رئيس المخابرات العامة في مصر، على “أهمية المنتدى كمنصة لتعزيز العمل المشترك لصون الأمن القومي العربي، من خلال تبادل الرؤى ووجهات النظر للتعامل مع التحديات المتسارعة التي تواجه المنطقة العربية، خاصةً مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والجريمة المنظمة، بما يساعد على تحقيق الأمن والاستقرار لكافة الدول العربية”.

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