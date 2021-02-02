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كورونا ينهي حياة كاتب سلسلة “سمبسون” الشهيرة

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كورونا ينهي حياة كاتب سلسلة “سمبسون” الشهيرة

كورونا ينهي حياة كاتب سلسلة “سمبسون” الشهيرة
http://almnatiq.net/?p=945853
المناطق - الرياض

توفي كاتب سلسلة “سمبسون” الكرتونية الشهيرة في الولايات المتحدة، مارك ويلمور، السبت، عن 57 عاما، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وجرى الإعلان عن وفاة الكاتب الشهير، الأحد، من قبل شقيقه لاري ويلمور، وهو كوميدي معروف ومقدم البرنامج التلفزيوني “ذا نايتلي شو”.

ورحل مارك ويلمور عن الحياة من جراء إصابته بوباء كورونا، لكنه كان يعاني أيضا من اضطرابات صحية أخرى طيلة سنوات.

ونعى لاري ويلمور شقيقه بكلمات مؤثرة، فغرد على “تويتر”، “شقيقي كان ألطف وأظرف وأمرح من عرفت”، ثم أضاف “أحبك شقيقي الصغير”.

ومارك ولاري اثنان من بين خمسة أقارب تربوا في مقاطعة سان برناردينو في ولاية كاليفورنيا، خلال ستينيات القرن الماضي.

تخرج مارك من جامعة البوليتيكنيك” في ولاية كاليفورنا، وفي تسعينيات القرن الماضي، بدأ مسيرته في الكتابة التلفزيونية.

وتكللت مسيرة الكاتب بأعمال شهيرة مثل سلسلة “ليفين كولر” وتواصل النجاح، وفي 2002، انضم إلى فريق كتابة سلسلة “سمبسون”.

وكتب الراحل 12 حلقة من السلسلة، التي جرى عرضها بين عامي 2002 و2015.

وتوج مارك ويلمور بجائزة “إيمي” الشهيرة مقابل عمله في “سمبسون”، لكن مسيرة الراحل لم تقف عند سلسلة الرسوم المتحركة الشهيرة، بل التحق بمشروع كتابة آخر في 2017 وهو “إف إيز فور فاميلي”.

واستطاعت سلسلة “سمبسون” أن تحقق شهرة واسعة، بفضل الموضوعات التي تطرقت إليها، وقيل إن بعض المشاهد توقعت كثيرا من الأحداث المهمة التي شهدناها خلال العقدين الأخيرين.

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