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أميركا تؤكد التزامها بإعطاء لقاح “كورونا” لجميع الموجودين على أراضيها

أميركا تؤكد التزامها بإعطاء لقاح “كورونا” لجميع الموجودين على أراضيها
http://almnatiq.net/?p=945865
المناطق - وكالات

أكدت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية اليوم الاثنين التزامها بإعطاء اللقاح المضاد لفيروس فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) لجميع الموجودين على أراضي الولايات المتحدة.
وقالت الوزارة في بيان إنها تدعم إلى جانب شركائها في الحكومة الفيدرالية “الحصول على لقاحات (كوفيد 19) والوصول إلى مواقع توزيع اللقاحات بالتساوي للمهاجرين غير المسجلين”.
وأضافت أن ضمان حصول جميع الأفراد المقيمين في الولايات المتحدة على اللقاح يمثل أمرا أخلاقيا كما أنه ضروري من أجل الصحة العامة.
وحثت الوزارة “جميع الأفراد بغض النظر عن حالة الهجرة الخاصة بهم على تلقي لقاح (كوفيد 19) بمجرد تأهلهم لذلك بموجب إرشادات التوزيع المحلية.” وأشارت إلى أن إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية وإدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية لن تنفذا عمليات لإنفاذ القانون في مواقع أو عيادات توزيع اللقاحات أو بالقرب منها. 

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