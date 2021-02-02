الأرصاد: أمطار رعدية على محافظة ينبع

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم في منطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمن أمطاراً رعدية, تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، على محافظة ينبع.



وبين المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحاً وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.