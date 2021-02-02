بعد انقلاب الجيش.. حزب ميانمار الحاكم يطالب بإقرار نتائج الانتخابات وانعقاد البرلمان

المناطق - وكالات

طالب حزب ميانمار الحاكم، اليوم، بإقرار نتائج الانتخابات وانعقاد البرلمان، حسبما أوردت قناة العربية في نبأ عاجل لها.

وكان جيش ميانمار قد استولى على السلطة، أمس، في انقلاب على حكومة أونغ سان سو تشي التي اُعتقلت إلى جانب قادة آخرين من حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية في مداهمات خلال الساعات الأولى من صباح الاثنين.

وأدانت دول ومنظمات أممية الانقلاب، فيما هدد الرئيس الأمريكي جو بايدن بفرض عقوبات على البلاد.

وأعلن الجيش في ميانمار في بيان على محطة تلفزيونية تابعة له أنه نفذ اعتقالات ردا على “تزوير الانتخابات” وسلم السلطة لقائد الجيش مين أونغ هلاينغ وفرض حالة الطوارئ لمدة عام.

وتعهد الجيش بإجراء انتخابات جديدة ما إن تنتهي فعالية حال الطوارئ التي أعلنها لمدة عام.