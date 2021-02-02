نيويورك تكتسي بالبياض بسبب العواصف الثلجية

المناطق - وكالات

تحولت مدينة نيويورك، في الولايات المتحدة إلى اللون الأبيض، بفضل الثلوج التي غطت جنباتها، على خلفية العاصفة الثلجية التى ضربت المدينة في الأيام الماضية.

وأطلقت خدمة الطقس الوطنية، منذ أيام، تحذيرات من تراكم الثلوج وإغلاق بعض الطرقات، تحسبا لهطول ثلجي لم تشهد له المنطقة مثيلا منذ سنوات.

وبلغ التحذير من العاصفة الشتوية الصادر عن مركز التنبؤ بالطقس التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، المستوى الأعلى، ما يعني احتمال حدوث أضرار جسيمة وواسعة النطاق في الممتلكات.

وبشكل عام، سيشعر أكثر من 110 ملايين أمريكي ببرد الشتاء في وقت مبكر من هذا الأسبوع، حيث تستهدف العاصفة، المدن الأكثر كثافة سكانية على طول الساحل الشرقي الأمريكي.