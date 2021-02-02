خفض الضرائب على استيراد الذهب في الهند

خفض الضرائب على استيراد الذهب في الهند

أبرز المواد
تنبيه من “الوطني للأرصاد” لأهالي المدينة المنورة

تنبيه من “الوطني للأرصاد” لأهالي المدينة المنورة

أبرز المواد
دبي تتخذ إجراءات وقائية جديدة للحد من تفشي “كورونا”

دبي تتخذ إجراءات وقائية جديدة للحد من تفشي “كورونا”

أبرز المواد
الأسهم الأمريكية تغلق تعاملاتها على ارتفاع

الأسهم الأمريكية تغلق تعاملاتها على ارتفاع

أبرز المواد

الأرصاد: أتربة مثارة تعيق الرؤية على عدة مناطق

الأرصاد: أتربة مثارة تعيق الرؤية على عدة مناطق
http://almnatiq.net/?p=945882
المناطق - واس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة ، نجران و المدينة المنورة، كذلك على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية تمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض، وتكون السماء غائمة جزئياً على أجزاء غرب ووسط المملكة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل إلى 50كم/ساعة على مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على مضيق باب المندب، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على باب المندب، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

روابط ذات صلة

خفض الضرائب على استيراد الذهب في الهند

خفض الضرائب على استيراد الذهب في الهند
تنبيه من “الوطني للأرصاد” لأهالي المدينة المنورة

تنبيه من “الوطني للأرصاد” لأهالي المدينة المنورة
دبي تتخذ إجراءات وقائية جديدة للحد من تفشي “كورونا”

دبي تتخذ إجراءات وقائية جديدة للحد من تفشي “كورونا”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*