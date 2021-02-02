تنبيه من “الوطني للأرصاد” لأهالي المدينة المنورة

تنبيه من “الوطني للأرصاد” لأهالي المدينة المنورة

أبرز المواد
دبي تتخذ إجراءات وقائية جديدة للحد من تفشي “كورونا”

دبي تتخذ إجراءات وقائية جديدة للحد من تفشي “كورونا”

أبرز المواد
الأسهم الأمريكية تغلق تعاملاتها على ارتفاع

الأسهم الأمريكية تغلق تعاملاتها على ارتفاع

أبرز المواد
الأرصاد: أتربة مثارة تعيق الرؤية على عدة مناطق

الأرصاد: أتربة مثارة تعيق الرؤية على عدة مناطق

أبرز المواد

تنبيه من “الوطني للأرصاد” لأهالي المدينة المنورة

تنبيه من “الوطني للأرصاد” لأهالي المدينة المنورة
http://almnatiq.net/?p=945892
المناطق - واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس، اليوم، بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله -، تضمن أمطاراً رعدية, تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات العلا والعيص وخيبر.
وبين المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الواحدة مساءً وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

روابط ذات صلة

دبي تتخذ إجراءات وقائية جديدة للحد من تفشي “كورونا”

دبي تتخذ إجراءات وقائية جديدة للحد من تفشي “كورونا”
الأسهم الأمريكية تغلق تعاملاتها على ارتفاع

الأسهم الأمريكية تغلق تعاملاتها على ارتفاع
الأرصاد: أتربة مثارة تعيق الرؤية على عدة مناطق

الأرصاد: أتربة مثارة تعيق الرؤية على عدة مناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*