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الدفاع المدني يدعو الجميع إلى توخي الحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على بعض المناطق
http://almnatiq.net/?p=945899
المناطق - واس

دعت المديرية العامة للدفاع المدني وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من هطول الأمطار الرعدية – بمشيئة الله – ابتداء من اليوم الثلاثاء 1442/6/20هـ وحتى السبت الموافق 1442/6/24هـ على أجزاء من مناطق المملكة تتأثر جراءها مناطق ( الرياض و مكة المكرمة و المدينة المنورة و المنطقة الشرقية والقصيم وتبوك و حائل والحدود الشمالية والجوف ) بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح نشطة السرعة، ويحتمل أن تتعرض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول، فيما ستتأثر مناطق ( الباحة و عسير و جازان ) بأمطار متوسطة ورياح نشطة .
وأهابت المديرية العامة بالجميع توخي الحيطة من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم .

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