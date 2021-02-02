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التأمينات: هذه حالات صرف تعويض الدفعة الواحدة

التأمينات: هذه حالات صرف تعويض الدفعة الواحدة
http://almnatiq.net/?p=945901
المناطق - الرياض

بينت المؤسسة العامة لـ التأمينات الاجتماعية حالات صرف تعويض الدفعة الواحدة للمشترك قبل بلوغه سن الستين.

وقالت المؤسسة إن صرف تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ سن الستين أو حال حدوث العجز غير المهني، يكون للمنتقل إلى عمل خاضع لنظام التقاعد المدني أو العسكري وكانت مدة اشتراكه في التأمينات أقل من عام.

ولفتت التأمينات الاجتماعية إلى أن صرف التعويض يحق للمشترك إذا كان امرأة، أو مشتغلاً بالأعمال الشاقة أو الضارة بالصحة مع توفر مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهراً، وكذلك من صدر بحقه حكم بالسجن 5 سنوات فأكثر وكانت مدة اشتراكه في التأمينات أقل من 120 شهراً، ولمن أسقطت عنه الجنسية السعودية.

يشار إلى أن التأمينات الاجتماعية قد أعلنت أمس أنه تم صرف معاشات شهر فبراير لأصحاب المعاشات التقاعدية كما تم صرف دعم ساند لمستفيدي نظام التأمين ضد التعطل عن العمل.

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