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ضبط (37) مركبة محملة بالحطب المحلي المعدّ للبيع في عدد من مناطق المملكة

ضبط (37) مركبة محملة بالحطب المحلي المعدّ للبيع في عدد من مناطق المملكة

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ضبط (37) مركبة محملة بالحطب المحلي المعدّ للبيع في عدد من مناطق المملكة

ضبط (37) مركبة محملة بالحطب المحلي المعدّ للبيع في عدد من مناطق المملكة
http://almnatiq.net/?p=945914
المناطق - واس

ضبطت الجهات الأمنية بالأمن العام في مناطق (الرياض، ومكة المكرمة، والقصيم، والجوف، وحائل، والحدود الشمالية، وجازان والشرقية، والباحة)، (37) مخالفا لنظام البيئة، منهم (27) مواطناً و(10) مقيمين من الجنسيات اليمنية، والسورية، والسودانية، والهندية، بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعد للبيع، على متن (37) مركبة، في مخالفة لنظام البيئة، الذي يمنع بيع الحطب المحلي أو نقله، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهم.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.
وحث الأمن العام، الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على أرقام الطوارئ (996) و(999) في جميع مناطق المملكة و(911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

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