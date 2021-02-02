وظائف شاغرة في الخطوط الجوية السعودية لحملة البكالوريوس

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وفرت شركة الخطوط الجوية السعودية، وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس، للعمل بالشركة في محافظة جدة بالمسمى الوظيفي أخصائي سلامة وجودة، وذلك عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف).

شروط التقديم:

_ أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة، علوم الفضاء، علوم الطيران، إدارة السلامة، إدارة الجودة، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن سنة في مجال ذات صلة، على استعداد للسفر إذا تطلبت الوظيفة

– يفّضل وجود شهادة مهنية في مجال الجودة أو السلامة

– يفضّل وجود شهادة أو ترخيص صادر عن الهيئة العامة للطيران المدني.