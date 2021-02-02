وظائف شاغرة في الخطوط الجوية السعودية لحملة البكالوريوس

وظائف شاغرة في الخطوط الجوية السعودية لحملة البكالوريوس

أبرز المواد
ضبط (37) مركبة محملة بالحطب المحلي المعدّ للبيع في عدد من مناطق المملكة

ضبط (37) مركبة محملة بالحطب المحلي المعدّ للبيع في عدد من مناطق المملكة

أبرز المواد
انخفاض في أعداد الإصابة بـ “كورونا” حول العالم

انخفاض في أعداد الإصابة بـ “كورونا” حول العالم

أبرز المواد
انهيار جليدي في النرويج يسفر عن مقتل وإصابة ثلاثة أشخاص

انهيار جليدي في النرويج يسفر عن مقتل وإصابة ثلاثة أشخاص

أبرز المواد

وظائف شاغرة في الخطوط الجوية السعودية لحملة البكالوريوس

وظائف شاغرة في الخطوط الجوية السعودية لحملة البكالوريوس
http://almnatiq.net/?p=945917
المناطق - الرياض

وفرت شركة الخطوط الجوية السعودية، وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس، للعمل بالشركة في محافظة جدة بالمسمى الوظيفي أخصائي سلامة وجودة، وذلك عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف).

شروط التقديم:
_ أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة، علوم الفضاء، علوم الطيران، إدارة السلامة، إدارة الجودة، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن سنة في مجال ذات صلة، على استعداد للسفر إذا تطلبت الوظيفة
– يفّضل وجود شهادة مهنية في مجال الجودة أو السلامة
– يفضّل وجود شهادة أو ترخيص صادر عن الهيئة العامة للطيران المدني.

روابط ذات صلة

ضبط (37) مركبة محملة بالحطب المحلي المعدّ للبيع في عدد من مناطق المملكة

ضبط (37) مركبة محملة بالحطب المحلي المعدّ للبيع في عدد من مناطق المملكة
انخفاض في أعداد الإصابة بـ “كورونا” حول العالم

انخفاض في أعداد الإصابة بـ “كورونا” حول العالم
انهيار جليدي في النرويج يسفر عن مقتل وإصابة ثلاثة أشخاص

انهيار جليدي في النرويج يسفر عن مقتل وإصابة ثلاثة أشخاص

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*