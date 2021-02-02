83 مليار ريال معاشات تقاعدية صُرفت العام الماضي

المناطق - الرياض

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد، صرف أكثر من 83 مليار ريال معاشات تقاعدية خلال العام الماضي 2020.

وبينت المؤسسة في نشرتها الإحصائية للربع الرابع من العام الماضي، أن إجمالي المستفيدين المستمرين بالصرف يبلغ نحو 526 ألف مستفيد، فيما يبلغ عدد المتقاعدين المتوفين أكثر من 205 آلاف.

وأبرزت أن نسبة المستفيدات من المعاش شهدت ارتفاعًا، حيث بلغت نحو 78.9% بعدد 414.5 ألف مستفيدة، مقابل نسبة 21.1% للذكور بعدد 111 ألف مستفيد.

ولفتت إلى أن نسبة العسكريين المستفيدين من المعاش التقاعدي بلغت 50.8% بأكثر من 267 ألف مستفيد، مقابل نسبة 49.2% للمدنيين الذين بلغ عددهم نحو 258.7 ألف مستفيد.