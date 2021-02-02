أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة حائل اليوم – بمشيئة الله -، يفيد بنشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية, تشمل مدينة حائل وبعض المحافظات والمراكز والقرى التابعة لها.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى السادسة مساءً.
“الوطني للأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة حائل اليوم – بمشيئة الله -، يفيد بنشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية, تشمل مدينة حائل وبعض المحافظات والمراكز والقرى التابعة لها.
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