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“الوطني للأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على ‏حائل ‏

“الوطني للأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على ‏حائل ‏
http://almnatiq.net/?p=945927
المناطق - واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة ‏حائل اليوم – بمشيئة الله -، ‏يفيد بنشاط ‏للرياح ‏السطحية وأتربة مثارة ‏تؤدي إلى تدني مدى الرؤية, ‏تشمل مدينة حائل وبعض ‏المحافظات ‏والمراكز ‏والقرى ‏التابعة لها.‏‎‏ ‏
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى السادسة مساءً.‏‎‏ ‏

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