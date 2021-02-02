احدث الأخبار

“رئاسة الحرمين” تدشن برنامجاً للإجابة عن استفسارات المعتمرين
أبرز المواد
 “الوطني للأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على ‏حائل ‏
أبرز المواد
 83 مليار ريال معاشات تقاعدية صُرفت العام الماضي
أبرز المواد
 وظائف شاغرة في الخطوط الجوية السعودية لحملة البكالوريوس
أبرز المواد
 ضبط (37) مركبة محملة بالحطب المحلي المعدّ للبيع في عدد من مناطق المملكة
أبرز المواد
 انخفاض في أعداد الإصابة بـ “كورونا” حول العالم
أبرز المواد
 انهيار جليدي في النرويج يسفر عن مقتل وإصابة ثلاثة أشخاص
أبرز المواد
 التأمينات: هذه حالات صرف تعويض الدفعة الواحدة
أبرز المواد
 الدفاع المدني يدعو الجميع إلى توخي الحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على بعض المناطق
أبرز المواد
 خفض الضرائب على استيراد الذهب في الهند
أبرز المواد
 تنبيه من “الوطني للأرصاد” لأهالي المدينة المنورة
أبرز المواد
 دبي تتخذ إجراءات وقائية جديدة للحد من تفشي “كورونا”
أبرز المواد
“رئاسة الحرمين” تدشن برنامجاً للإجابة عن استفسارات المعتمرين

“رئاسة الحرمين” تدشن برنامجاً للإجابة عن استفسارات المعتمرين

أبرز المواد
“الوطني للأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على ‏حائل ‏

“الوطني للأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على ‏حائل ‏

أبرز المواد
83 مليار ريال معاشات تقاعدية صُرفت العام الماضي

83 مليار ريال معاشات تقاعدية صُرفت العام الماضي

أبرز المواد
وظائف شاغرة في الخطوط الجوية السعودية لحملة البكالوريوس

وظائف شاغرة في الخطوط الجوية السعودية لحملة البكالوريوس

أبرز المواد

“رئاسة الحرمين” تدشن برنامجاً للإجابة عن استفسارات المعتمرين

“رئاسة الحرمين” تدشن برنامجاً للإجابة عن استفسارات المعتمرين
http://almnatiq.net/?p=945931
المناطق - الرياض

دشنت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، برنامجًا للإجابة عن أسئلة المعتمرين المتعلقة بمناسك العمرة وذلك عبر تقنية “الباركود”.

واوضح مدير إدارة التوجيه والإرشاد الرقمي عبداللطيف آل حسين أن هذه الخدمة تأتي لضمان سهولة الوصول إلى المعلومة، كما أنها تتماشى مع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس “كورونا”.

وأبرز أن الخدمة تتيح للزائر والمعتمر الحصول على إجابة عن استفساره من خلال نظام إلكتروني مبسط، وذلك لأكثر من أربعين مسألة شرعية.

كما بين أن الخدمة تتضمَّنَ مجموعة أدعية مختارة من الكتاب والسنة النبوية، بالإضافة إلى ما يحظر ويكره عند أداء شعيرة العمرة، وعدداً من النصائح لاتباع الإجراءات الاحترازية وذلك لسلامة مرتادي البيت.

روابط ذات صلة

“الوطني للأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على ‏حائل ‏

“الوطني للأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على ‏حائل ‏
83 مليار ريال معاشات تقاعدية صُرفت العام الماضي

83 مليار ريال معاشات تقاعدية صُرفت العام الماضي
وظائف شاغرة في الخطوط الجوية السعودية لحملة البكالوريوس

وظائف شاغرة في الخطوط الجوية السعودية لحملة البكالوريوس

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*