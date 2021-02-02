انقلاب حافلة ركاب يسفر عن مقتل 14 شخصًا في باكستان

المناطق - وكالات

لقي 14 شخصًا على الأقل مصرعهم، وأصيب 9 آخرون، إثر انقلاب حافلة ركاب اليوم في إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان.

وأوضحت الشرطة الباكستانية أن الحادث وقع على الطريق السريع في منطقة “أوثال” حيث كانت الحافلة متجهة من مدينة بنجكور البلوشية إلى مدينة كراتشي عاصمة إقليم السند، ونجم عن فقدان سائق الحافلة السيطرة على عجلة القيادة بسبب تجاوزه للسرعة المحددة، مضيفة أن فرق الإغاثة هرعت إلى موقع الحادث، ونقل الضحايا إلى المستشفيات القريبة.

وأشارت الشرطة إلى أن حصيلة القتلى مرشحة للزيادة نظرًا لوجود حالات حرجة بين المصابين.

