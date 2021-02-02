احدث الأخبار

انقلاب حافلة ركاب يسفر عن مقتل 14 شخصًا في باكستان
أبرز المواد
 “رئاسة الحرمين” تدشن برنامجاً للإجابة عن استفسارات المعتمرين
أبرز المواد
 “الوطني للأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على ‏حائل ‏
أبرز المواد
 83 مليار ريال معاشات تقاعدية صُرفت العام الماضي
أبرز المواد
 وظائف شاغرة في الخطوط الجوية السعودية لحملة البكالوريوس
أبرز المواد
 ضبط (37) مركبة محملة بالحطب المحلي المعدّ للبيع في عدد من مناطق المملكة
أبرز المواد
 انخفاض في أعداد الإصابة بـ “كورونا” حول العالم
أبرز المواد
 انهيار جليدي في النرويج يسفر عن مقتل وإصابة ثلاثة أشخاص
أبرز المواد
 التأمينات: هذه حالات صرف تعويض الدفعة الواحدة
أبرز المواد
 الدفاع المدني يدعو الجميع إلى توخي الحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على بعض المناطق
أبرز المواد
 خفض الضرائب على استيراد الذهب في الهند
أبرز المواد
 تنبيه من “الوطني للأرصاد” لأهالي المدينة المنورة
أبرز المواد
انقلاب حافلة ركاب يسفر عن مقتل 14 شخصًا في باكستان

انقلاب حافلة ركاب يسفر عن مقتل 14 شخصًا في باكستان

أبرز المواد
“رئاسة الحرمين” تدشن برنامجاً للإجابة عن استفسارات المعتمرين

“رئاسة الحرمين” تدشن برنامجاً للإجابة عن استفسارات المعتمرين

أبرز المواد
“الوطني للأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على ‏حائل ‏

“الوطني للأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على ‏حائل ‏

أبرز المواد
83 مليار ريال معاشات تقاعدية صُرفت العام الماضي

83 مليار ريال معاشات تقاعدية صُرفت العام الماضي

أبرز المواد

انقلاب حافلة ركاب يسفر عن مقتل 14 شخصًا في باكستان

انقلاب حافلة ركاب يسفر عن مقتل 14 شخصًا في باكستان
http://almnatiq.net/?p=945936
المناطق - وكالات

لقي 14 شخصًا على الأقل مصرعهم، وأصيب 9 آخرون، إثر انقلاب حافلة ركاب اليوم في إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان.
وأوضحت الشرطة الباكستانية أن الحادث وقع على الطريق السريع في منطقة “أوثال” حيث كانت الحافلة متجهة من مدينة بنجكور البلوشية إلى مدينة كراتشي عاصمة إقليم السند، ونجم عن فقدان سائق الحافلة السيطرة على عجلة القيادة بسبب تجاوزه للسرعة المحددة، مضيفة أن فرق الإغاثة هرعت إلى موقع الحادث، ونقل الضحايا إلى المستشفيات القريبة.
وأشارت الشرطة إلى أن حصيلة القتلى مرشحة للزيادة نظرًا لوجود حالات حرجة بين المصابين.

روابط ذات صلة

“رئاسة الحرمين” تدشن برنامجاً للإجابة عن استفسارات المعتمرين

“رئاسة الحرمين” تدشن برنامجاً للإجابة عن استفسارات المعتمرين
“الوطني للأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على ‏حائل ‏

“الوطني للأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على ‏حائل ‏
83 مليار ريال معاشات تقاعدية صُرفت العام الماضي

83 مليار ريال معاشات تقاعدية صُرفت العام الماضي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*