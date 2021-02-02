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وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 4 مواقع في الجوف

وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 4 مواقع في الجوف
http://almnatiq.net/?p=945940
المناطق - واس

قدمت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية ممثلة بالوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة الجوف خدماتها للنساء في أربعة مواقع بالمنطقة ضمن مبادرة ” نأتي إليك” .
وقدمت الوحدة المتنقلة أمس خدماتها في مقر سجن محافظة القريات, فيما تقدم اليوم خدماتها في مقر مكتب الإشراف التربوي بمحافظة طبرجل, ويوم غدٍ تقدم خدماتها في مقر جمعية البر الخيرية بمحافظة القريات, إلى جانب تقديم الخدمات يوم الخميس في مقر مكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة طبرجل, لمدة يوم واحد لكل موقع .
وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها، حيث تعد من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.

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