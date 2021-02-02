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توزيع ٨ ملايين لتر ماء زمزم على قاصدي المسجد الحرام خلال جائحة كورونا

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توزيع ٨ ملايين لتر ماء زمزم على قاصدي المسجد الحرام خلال جائحة كورونا

توزيع ٨ ملايين لتر ماء زمزم على قاصدي المسجد الحرام خلال جائحة كورونا
http://almnatiq.net/?p=945944
المناطق - واس

وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، على قاصدي المسجد الحرام أكثر من (٨) ملايين لتر ماء زمزم، منها مليون لتر موزعة داخل (٥) ملايين عبوة ماء زمزم، و (٧) ملايين لتر عن طريق الإسطوانات.
وقامت وكالة الشؤون الفنية والخدمية برئاسة شؤون الحرمين الشريفين، ممثلة في إدارة سقيا زمزم، بتوزيع عبوات ماء زمزم للفئات المسموح لها بالعمرة والصلاة في المسجد الحرام ، وفق ما جاء في الإجراءات الاحترازية التي طبقتها حكومتنا الرشيدة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
وبدأت الإدارة بأخذ جميع الاحتياطات منذ بداية الجائحة بسحب حافظات ماء زمزم، وإغلاق الخزانات والمشربيات احترازيًا واستبدالها بعبوات وإسطوانات محمولة، وبلغ عدد العبوات الموزعة من بداية الجائحة إلى السماح بعودة العمرة والصلاة في المسجد الحرام، خلال شهر رمضان المبارك, وشوال، وذي القعدة، وذي الحجة للعام (١٤٤١هـ)، حوالي مليون عبوة، بينما تجاوز عدد العبوات الموزعة (٤) ملايين عبوة، أثناء عودة العمرة والصلاة التي بدأت من منتصف شهر صفر للعام (١٤٤٢هـ)، ويعادل حجم العبوة الواحدة (٢٠٠مل)، لتصل كميات الماء الموزعة داخل العبوات مليون لتر.
وأما الإسطوانات التي يحملها العاملون في سقيا المعتمرين فقد وصل عدد اللترات منذ عودة المعتمرين والمصلين إلى (٧) ملايين لتر.

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