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محافظ قلوة يطلق منصة “إتقان” لتحفيظ القرآن الكريم عن بعد

محافظ قلوة يطلق منصة “إتقان” لتحفيظ القرآن الكريم عن بعد
http://almnatiq.net/?p=945947
المناطق - واس

دشن محافظ قلوة عبدالله بن حمدان العويدي أمس، منصة “إتقان” لتحفيظ القرآن الكريم وتعليمه، التابعة للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمحافظة.
واطلع العويدي خلال التدشين على أعمال وبرامج وأنشطة الجمعية خلال الفصل الدراسي الأول, مستمعًا لشرح مفصل عن المنصة التي تُعد نقلة نوعية في تعليم كتاب الله تعالى – عن بعد -، وتتميز بسهولة الاستخدام من قبل الطالب والمعلم، كما تتميز بقوةِ خوادمها التي تتيح دخول 100 طالب في الثانية الواحدة, كما تتميز بإمكانية عمل حلقات افتراضية يتواصل فيها المعلم مع طلابه بالصوت والصورة، ويستطيع المعلم عرض السور القرآنية والدروس التجويدية بكل يسر وسهولة، فيما يمكن للمعلم تقييم طلابه ومتابعة حفظهم من خلال المنصة، ومتابعة سير الحلقات والإشراف عليها، ويمكن لولي الأمر متابعة مستوى ابنه من خلال المنصة.
وأبدى محافظ قلوة إعجابه بهذه المنصة، موجهًا شكره للقائمين على الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم.

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