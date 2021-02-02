أمين عسير يوجه بمتابعة تطبيق إجراءات الوقاية من “كورونا” في الأماكن العامة

المناطق - عسير

وجه أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي الوكالات والإدارات واللجان الإشرافية والبلديات المرتبطة بأمانة المنطقة باتخاذ كل التدابير والإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا وعدم التساهل في تطبيقها، مع ضرورة تفعيل تطبيق توكلنا.

وقال أمين عسير، إن الأمانة وبلدياتها تعمل من منطلق مسؤولياتها على متابعة تطبيق الإجراءات الوقائية على جميع الأنشطة التجارية المتنوعة لاسيما في المجمعات والأسواق التجارية وقاعات الأفراح ومحلات الحلاقة مع متابعة المرافق الترفيهية والسياحية في المنطقة، مشيرًا إلى أن الهدف هو المحافظة على الصحة العامة من هذا الفايروس الذي ما زال تطبيق الاحتراز منه واجب وطني وصحي امتثالاً وإكمالاً لجهود المملكة ووزارة الصحة في ذلك.

وأضاف الحميدي أن تفعيل تطبيق توكلنا أصبح إلزاميًا وشرطاً لدخول المنشآت سواء في الأمانة وبلدياتها أو المنشآت والمجمعات التجارية، لافتًا إلى متابعة الإجراءات ستكون يوميا من خلال العديد من الجولات الرقابية في فترات صباحية ومسائية مع إلزام متعهدي الخدمات وجميع الأنشطة بتطبيق الاشتراطات الصحية بوضع الكمامات وارتداء القفازات والنظافة العامة ونظافة العاملين في أنشطة الحلاقة والتجميل والمغاسل والمخابز، كما شمل توجيه الأسواق التجارية الكبرى بتعقيم عربات التسوق ووضع المعقمات وتوفير الكمامات.

يشار إلى أن، أمانة عسير وبلدياتها تعمل على متابعة تطبيق الإجراءات الوقائية من خلال الرقابة الميدانية للمنشآت والمجمعات التجارية وتنفيذ أعمال التعقيم في عددٍ من المواقع وأجهزة الصرف الآلي، إلى جانب قيامها بتنفيذ حملات رقابية وتوعوية بأهمية الالتزام بتلك الإجراءات وتطبيق الجزاءات على المخالفين.