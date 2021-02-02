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ضبط ١٠ آلاف إعلان تبغ مخالف في أحد المواقع الإلكترونية

ضبط ١٠ آلاف إعلان تبغ مخالف في أحد المواقع الإلكترونية
http://almnatiq.net/?p=945959
المناطق - الرياض

ضبطت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة التبغ خلال الفترة الماضية عددًا من المتاجر الإلكترونية ومواقع البيع الإلكتروني التي تخالف الأنطمة ببيع التبغ مجهول المصدر والتسويق والدعاية وبيع خلطات التبغ الممنوعة.

وبلغ مجموع الإعلانات التي تم ضبطها في أحد المواقع الإلكترونية الشهيرة أكثر من عشرة ألاف إعلان بأسماء وهمية وعبارات تسويقية وبعضها تحاول التمويه باستخدام عبارات وعناوين مبهمة.

وحذرت الأمانة، المواقع والمتاجر الإلكترونية والتطبيقات التقنية من البيع أو التسويق المخالف للتبغ ومشتقاته.

وأهابت لجنة مكافحة التبغ بجميع مسؤولي المواقع الإلكترونية والمتاجر التقنية الحرص والمساهمة في حماية الوطن والمجتمع من هذه الأضرار؛ مؤكدة متابعتها للمخالفات وتطبيق الأنظمة بحق المواقع التي تقدم إعلانات لبيع التبغ والتسويق بما يخالف الأنظمة واللوائح.

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