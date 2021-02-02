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تفويج أكثر من 7 ملايين ونصف المليون معتمر ومصلٍ منذ عودة العمرة والصلاة بالمسجد الحرام

تفويج أكثر من 7 ملايين ونصف المليون معتمر ومصلٍ منذ عودة العمرة والصلاة بالمسجد الحرام
http://almnatiq.net/?p=945966
المناطق - الرياض

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن تفويج أكثر من 7 ملايين ونصف المليون معتمر ومُصلٍّ منذ عودة العمرة والصلاة.
وبينت الرئاسة أن عدد المعتمرين بلغ 1.934.000 معتمر، فيما بلغ عدد المُصلين 5.480.000 مُصَلٍّ، وذلك خلال الفترة من 17 / 2 / 1442هـ الموافق 4 / 10 / 2020م، حتى 17 / 6 / 1442هـ الموافق 30 / 1 / 2021م .
وأوضح مدير الإدارة العامة للحشود والتفويج بالرئاسة المهندس أسامة الحجيلي أن الرئاسة سخرت جميع طاقاتها لخدمة رواد بيت الله العتيق وتوفير بيئة آمنة وصحية لهم، مبيناً أنه تم تجهيز المطاف منذ بداية عودة العمرة بمرحلتيها الأولى والثانية بعددٍ من المسارات بخطوط متوازية، حيث يبدأ المعتمرون الطواف من الخارج إلى الداخل، ويتنقلون من كل مسار إلى مسار بشكل حلزوني، ويبدأ أول أشواط الطواف من المسار العاشر وينتهي في المسار الثالث خلال نقطة انتقال حُددت بين المسارات، ثم يتم تفويج المعتمرين من المطاف إلى المسعى من خلال مسار جهز بزاوية ٤٥ درجة، لتجنب التصادم، أو تعطيل المسارات الأخرى.
ومع بداية المرحلة الثالثة تم استحداث مسارات خاصة بالقرب من الكعبة المشرفة لفئة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يبلغ طول المسار الأول للعربات 155 متراً، ويستوعب 45 عربة، وتستغرق عملية الطواف من 10 إلى 15 دقيقة، والمسار الثاني بطول 145 متراً، وهو الأقرب للكعبة ويستوعب 50 شخصاً، خُصّص لكبار السن اللذين لا يحتاجون للعربات، وذلك تسهيلاً عليهم لصعوبة حركتهم.

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