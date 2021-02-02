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الجيش اليمني يحرر مناطق جديدة في مديرية باقم بصعدة

الجيش اليمني يحرر مناطق جديدة في مديرية باقم بصعدة
http://almnatiq.net/?p=945972
المناطق - الرياض

نفّذت قوات الجيش الوطني اليمني أمس هجومًا نوعيًا على مناطق تمركز عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بمركز مديرية باقم بمحافظة صعدة شمال اليمن.
وقال قائد اللواء الخامس حرس حدود العميد محمد الباهلي في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) إن قوات الجيش الوطني تمكنت من السيطرة على “تبة أبو علي” الواقعة في مدخل مركز مديرية باقم بعد اشتباكات عنيفة أسفرت عن قتل وجرح عدد من عناصر المليشيا.

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