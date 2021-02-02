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“هدف” يودع 300 مليون ريال لمنشآت القطاع الخاص لدعم أجور 133 ألف موظف خلال يناير

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“هدف” يودع 300 مليون ريال لمنشآت القطاع الخاص لدعم أجور 133 ألف موظف خلال يناير

“هدف” يودع 300 مليون ريال لمنشآت القطاع الخاص لدعم أجور 133 ألف موظف خلال يناير
http://almnatiq.net/?p=945976
المناطق - الرياض

أودع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، 300.2 مليون ريال في الحسابات البنكية لمنشآت القطاع الخاص المستفيدة من برنامج “دعم التوظيف”، تمثل دعم البرنامج خلال شهر يناير لأجور 133 ألف موظف وموظفة سعودية، يعملون في القطاع الخاص.
ويدعم برنامج “دعم التوظيف”، أجور السعوديين والسعوديات العاملين في جميع الوظائف والمهن بجميع منشآت القطاع الخاص، بنسبة تبدأ من 30% وحتى 50% من الأجر الشهري للموظف لمدة سنتين.
ويشمل دعم البرنامج، أجور الموظفين التي تتراوح بين 3200 ريال و 15 ألف ريال، كما تحصل المنشآت على دعم إضافي بنسبة 10% عند توظيف الإناث، والأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في جميع المدن عدا الرياض وجدة والدمام والخبر، وفي المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، وكذلك للأنشطة المتأثرة، ولعدة مهن مستهدفة أخرى، على ألا يتجاوز الحد الأقصى للدعم 50% من الأجر الشهري للموظف، أو 3000 ريال، أيهما أقل.
ويهدف البرنامج إلى دعم توظيف السعوديين والسعوديات ورفع نسبة مشاركتهم واستقرارهم في سوق العمل، وتمكين منشآت القطاع الخاص وضمان استقرارها وتنمية أداءها، ويمكن للمنشآت التسجيل إلكترونيًا والاستفادة من دعم البرنامج، من خلال زيارة صفحة أصحاب الأعمال في البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط: https://taqat.sa .

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