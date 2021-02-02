احدث الأخبار

شاهد إحصاء الأيدي العاملة في مجال النفط في السعودية عام ١٩٥٦.. الأغلبية سعوديون
أبرز المواد
 الفيصل يدشّن الملتقى العلمي الـ 20 لأبحاث الحج والعمرة والزيارة
أبرز المواد
 هيئة تنظيم المياه والكهرباء تُدشن بوابة “شمسي” لمعرفة الجدوى الاقتصادية من تركيب منظومة الطاقة الشمسية
أبرز المواد
 “هدف” يودع 300 مليون ريال لمنشآت القطاع الخاص لدعم أجور 133 ألف موظف خلال يناير
أبرز المواد
 الجيش اليمني يحرر مناطق جديدة في مديرية باقم بصعدة
أبرز المواد
 التعليم الحضوري لطلاب وطالبات التربية الخاصة اختيارياً وفقاً لظروف كل حالة
أبرز المواد
 تفويج أكثر من 7 ملايين ونصف المليون معتمر ومصلٍ منذ عودة العمرة والصلاة بالمسجد الحرام
أبرز المواد
 تسجيل 16643 إصابة جديدة بكورونا في روسيا
أبرز المواد
 ضبط ١٠ آلاف إعلان تبغ مخالف في أحد المواقع الإلكترونية
أبرز المواد
 أمين عسير يوجه بمتابعة تطبيق إجراءات الوقاية من “كورونا” في الأماكن العامة
أبرز المواد
 وزارة الطاقة تُعلن جاهزية العمل بمنظومات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة
أبرز المواد
 الكليات التقنية تطلق برامج البكالوريوس التطبيقي في تخصصات نوعية
أبرز المواد
شاهد إحصاء الأيدي العاملة في مجال النفط في السعودية عام ١٩٥٦.. الأغلبية سعوديون

شاهد إحصاء الأيدي العاملة في مجال النفط في السعودية عام ١٩٥٦.. الأغلبية سعوديون

أبرز المواد
الفيصل يدشّن الملتقى العلمي الـ 20 لأبحاث الحج والعمرة والزيارة

الفيصل يدشّن الملتقى العلمي الـ 20 لأبحاث الحج والعمرة والزيارة

أبرز المواد
هيئة تنظيم المياه والكهرباء تُدشن بوابة “شمسي” لمعرفة الجدوى الاقتصادية من تركيب منظومة الطاقة الشمسية

هيئة تنظيم المياه والكهرباء تُدشن بوابة “شمسي” لمعرفة الجدوى الاقتصادية من تركيب منظومة الطاقة الشمسية

أبرز المواد
“هدف” يودع 300 مليون ريال لمنشآت القطاع الخاص لدعم أجور 133 ألف موظف خلال يناير

“هدف” يودع 300 مليون ريال لمنشآت القطاع الخاص لدعم أجور 133 ألف موظف خلال يناير

أبرز المواد

شاهد إحصاء الأيدي العاملة في مجال النفط في السعودية عام ١٩٥٦.. الأغلبية سعوديون

شاهد إحصاء الأيدي العاملة في مجال النفط في السعودية عام ١٩٥٦.. الأغلبية سعوديون
http://almnatiq.net/?p=945984
المناطق-يوسف المطيري

كشفت إحصائية قديمة تعود للعام 1956م أن 67% من الأيدي العاملة في مجال النفط في المملكة العربية السعودية سعوديون كان لهم السبق في بناء بلدهم والمساهمة في نهضته الحديثة.
وجاء حسب الإحصائية نسبة الجنسيات العاملة في مجال النفط من غير السعوديين حيث حل الأمريكيون في المرتبة الثانية بنسبة 14%، تلاهم الباكستانيون بنسبة 6،7%، ثم الهنود بنسبة 5،4%.
وقد ساهم السعوديون الذي بلغ عددهم وفقاً للإحصائية “13213” في بداية عصر النفط السعودي الذي أدى إلى تغير شامل في بنية اقتصاد المملكة.
ووفقاً للتاريخ فإن المملكة تعيش اليوم الذكرى الثالثة والثمانون على انتاج أول برميل نفط في السعودية، حينما سجلت المملكة أول كشف نفطي على أراضيها، في بئر الدمام رقم 7 أو ما عرف حينها “بئر الخير.

روابط ذات صلة

الفيصل يدشّن الملتقى العلمي الـ 20 لأبحاث الحج والعمرة والزيارة

الفيصل يدشّن الملتقى العلمي الـ 20 لأبحاث الحج والعمرة والزيارة
هيئة تنظيم المياه والكهرباء تُدشن بوابة “شمسي” لمعرفة الجدوى الاقتصادية من تركيب منظومة الطاقة الشمسية

هيئة تنظيم المياه والكهرباء تُدشن بوابة “شمسي” لمعرفة الجدوى الاقتصادية من تركيب منظومة الطاقة الشمسية
“هدف” يودع 300 مليون ريال لمنشآت القطاع الخاص لدعم أجور 133 ألف موظف خلال يناير

“هدف” يودع 300 مليون ريال لمنشآت القطاع الخاص لدعم أجور 133 ألف موظف خلال يناير

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*