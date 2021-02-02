شاهد إحصاء الأيدي العاملة في مجال النفط في السعودية عام ١٩٥٦.. الأغلبية سعوديون

المناطق-يوسف المطيري

كشفت إحصائية قديمة تعود للعام 1956م أن 67% من الأيدي العاملة في مجال النفط في المملكة العربية السعودية سعوديون كان لهم السبق في بناء بلدهم والمساهمة في نهضته الحديثة.

وجاء حسب الإحصائية نسبة الجنسيات العاملة في مجال النفط من غير السعوديين حيث حل الأمريكيون في المرتبة الثانية بنسبة 14%، تلاهم الباكستانيون بنسبة 6،7%، ثم الهنود بنسبة 5،4%.

وقد ساهم السعوديون الذي بلغ عددهم وفقاً للإحصائية “13213” في بداية عصر النفط السعودي الذي أدى إلى تغير شامل في بنية اقتصاد المملكة.

ووفقاً للتاريخ فإن المملكة تعيش اليوم الذكرى الثالثة والثمانون على انتاج أول برميل نفط في السعودية، حينما سجلت المملكة أول كشف نفطي على أراضيها، في بئر الدمام رقم 7 أو ما عرف حينها “بئر الخير.