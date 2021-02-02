سمو نائب أمير منطقة جازان يستقبل رئيس فرع النيابة العامة المعين بالمنطقة

المناطق_ فضه عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة اليوم، فضيلة رئيس فرع النيابة العامة المعين بالمنطقة ماجد بن فيصل بن بندر الدويش.

ورحّب سموه في مستهل اللقاء برئيس فرع النيابة العامة المعين بالمنطقة، متمنياً له ولمنسوبي الفرع التوفيق والسداد لتقديم أفضل الخدمات للمواطن والمقيم انفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة – حفظها الله -.

واستمع الأمير محمد بن عبدالعزيز الى شرح مفصل عن الأعمال والمهام المناطة بفرع النيابة العامة بمنطقة جازان، موجهاً سموه بتقديم أفضل الخدمات ومضاعفة الجهود لتحقيق كل ما يخدم الصالح العام ويحقق الأهداف المرجوة.

ونوه سمو نائب أمير منطقة جازان، بدور النيابة الفاعل في تطبيق الأنظمة والإجراءات وفق عمل تكاملي مع كافة القطاعات الحكومية بالمنطقة لما فيه تحقيق العدالة في مختلف القضايا التي تنظرها النيابة.

من جهته أعرب رئيس فرع النيابة العامة المعين بجازان ماجد الدويش عن سعادته بلقاء سمو نائب أمير المنطقة وما استمع إليه من توجيهات, وما يحظى به فرع النيابة من متابعة لكافة المهام والأعمال المناطة بهم من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وسمو نائبه ، راجياً العون والتوفيق من الله تعالى له وجميع زملائه منسوبي الفرع.

حضر اللقاء وكيل الإمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر.