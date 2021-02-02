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سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يتفقد مستشفى محافظة العويقيلة ويضع حجر الأساس لمبنى العيادات التخصصية

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سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يتفقد مستشفى محافظة العويقيلة ويضع حجر الأساس لمبنى العيادات التخصصية

سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يتفقد مستشفى محافظة العويقيلة ويضع حجر الأساس لمبنى العيادات التخصصية
http://almnatiq.net/?p=946024
المناطق_واس

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، مستشفى محافظة العويقيلة المركزي، في إطار جولة سموه التفقدية للمحافظة, مستمعاً لشرح من مدير الشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية عبدالله بن ولمان العازمي عن ما يضمه المستشفى من أقسام وأجهزة طبية حديثة وعيادات تخصصية .
وشدد سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان على أهمية تقديم الخدمات الصحية في المحافظة بجودة عالية تتناسب مع العطاء الذي تقدمه حكومتنا الرشيدة – أيدها الله – لهذا القطاع المهم والحيوي ذو الأثر البالغ في جودة الحياة، وتوفير الكفاءات البشرية الوطنية عالية الكفاءة وتواجدهم في القطاعات الصحية، مؤكداً على ضرورة تسخير جميع الإمكانات لخدمة المواطن في مجال الخدمات الصحية وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين وتعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض.
ووضع سموه خلال جولته التفقدية حجر الأساس لمبنى فهد بن ماضي المجول للعيادات التخصصية لمرضى السكر بحرم المستشفى، مشيداً بمبادرة شركة فهد بن ماضي المجول وماتمثله هذه العيادات التخصصية من إضافة إلى المنشآت القائمة حالياً، داعياً رجال الأعمال بالمنطقة وخارجها للمزيد من الإسهامات النوعية لخدمة مجتمعهم بتبنيهم لمبادرات تعزز جهود الدولة لتقديم جميع أنواع الخدمات التي تشهد طلباً متزايداً نتيجة للنمو السكاني.
كما أكد أهمية دور الشركات الخاصة ورجال الأعمال من خلال النهوض بمسؤولياتهم الاجتماعية على دعم جهود الدولة رعاها الله في تحقيق الأهداف التنموية والتصدي للقضايا والمشاكل بروح التعاون والتكامل.

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