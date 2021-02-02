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أمين عام جامعة الدول العربية يُدين افتتاح سفارة لكوسوفو في القدس المحتلة

أمين عام جامعة الدول العربية يُدين افتتاح سفارة لكوسوفو في القدس المحتلة
http://almnatiq.net/?p=946027
المناطق_واس

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بأشد العبارات ما أقدمت عليه كوسوفو من اعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وقرارها افتتاح سفارة في المدينة الواقعة تحت الاحتلال، مؤكداً أن القرار عارٍ عن الشرعية ويمثل خرقاً للقانون الدولي الذي يعد مدينة القدس أرضاً محتلة، ويحظر نقل السفارات إليها.
وقال أبو الغيط في بيان له اليوم إن قرار كوسوفو يخرج على الإجماع الدولي في شأن افتتاح سفاراتٍ في القدس المحتلة، والذي لم تخترقه سوى دولتين فقط حتى الآن هما الولايات المتحدة وجواتيمالا، مشيراً إلى أن قرارات مجلس الأمن في هذا الشأن تُدين ضم إسرائيل للقدس الشرقية، وتحظر على الدول إقامة بعثات دبلوماسية في القدس المحتلة.
وأوضح الأمين العام للجامعة العربية أن افتتاح سفارة لهذه الدولة أو تلك في القدس لا يغير من حقيقة كون المدينة واقعة تحت الاحتلال، ولا يمكن حسم مصيرها سوى بالتفاوض باعتبار القدس تُمثل واحدة من أهم قضايا الحل النهائي بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، مشدداً على أن الاقدام على الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل يناقض منطق التسوية السلمية وحل الدولتين.

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