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المديرية العامة لخدمات المياه بالجوف تحدد لقاء اسبوعي لعملائها

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المديرية العامة لخدمات المياه بالجوف تحدد لقاء اسبوعي لعملائها

المديرية العامة لخدمات المياه بالجوف تحدد لقاء اسبوعي لعملائها
http://almnatiq.net/?p=946030
المناطق_الجوف

حرصاً من شركة المياه الوطنية ممثلة بالمديرية العامة لخدمات المياه بمنطقة الجوف على التواصل و استقبال العملاء والمراجعين حيث حدد سعادة مدير عام خدمات المياه بمنطقة الجوف المهندس عبدالعزيز بن محمد الطويرب كل يوم ثلاثاء موعداً يكون فيه استقبال المراجعين والعملاء لتعزيز ثقافة التواصل معهم وذلك بمبنى المديرية الرئيسي الواقع على طريق الامير عبدالاله بن عبدالعزيز ( الإقليمي ) من الساعة الواحدة ظهراً وحتى الساعة الثالثة عصراً .
ويأتي ذلك بهدف الاستماع لملاحظات و شكاوي العملاء، ولتحسين الخدمات المقدمة إليهم، وكسب رضاهم، مع ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية الوقائية الصحية لفايروس كورونا(COVID-19) التي تنفذها للحفاظ على سلامة عملائها.

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