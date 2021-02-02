إدارة ⁧‫تعليم الجوف‬⁩ تستعرض أعمال ومنجزات شؤون المعلمين

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ترأس المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي اللقاء الثالث للجنة “إنجاز” لاستعراض أعمال ومنجزات إدارة شؤون المعلمين، خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 1442هـ.

وقدم مدير إدارة شؤون المعلمين علي بن حمدان البيالي عرضاً عن أعمال ومنجزات الإدارة خلال الفصل الأول، ومن أهمها أرشفة المتسربين والمتسربات في نظام نور بعد صدور قرارات التقاعد “تقاعد مبكر، نظامي، وفاة” وعددها ٣٦ معلم و ٨٥ معلمة للعام الماضي، معالجة عناصر اللقطة المعلوماتية، دراسة امكانية تفريغ للتشكيلات الإشرافية والمدرسية، متابعة اغلاق مدارس النظام الفصلي مع إدارة التخطيط المدرسي، دراسة وتسديد احتياج مدارس التوسع في الطفولة المبكرة، متابعة إسناد التدريس لرواد ورائدات النشاط.

وثمّن الغامدي جهود منسوبي ومنسوبات إدارة شؤون المعلمين، مشيراً إلى أن هذا اللقاء يهدف إلى الاطلاع على أعمال ومنجزات الإدارات ودعمها، إضافة إلى إبراز المبادرات والنتائج المتميزة في موقع الإدارة وفي وسائل الإعلام، ودار بعدها نقاش حول دعم برامج الإدارة، مؤكداً على أهمية تقوية العلاقات مع المعلمين والمعلمات لتعزيز انتمائهم للرسالة التعليمية، وتحقيقاً للاستقرار النفسي والتربوي لهم.

يذكر أن لجنة “إنجاز” يترأسها المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف وتضم بعضويتها المساعدين والمستشارين وإدارات التخطيط والإعلام التربوي وتقنية المعلومات، وتجتمع أسبوعياً لاستعراض أعمال ومنجزات الإدارات.