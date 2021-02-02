احدث الأخبار

إدارة ⁧‫تعليم الجوف‬⁩ تستعرض أعمال ومنجزات شؤون المعلمين
أبرز المواد
 المديرية العامة لخدمات المياه بالجوف تحدد لقاء اسبوعي لعملائها
أبرز المواد
 أمين عام جامعة الدول العربية يُدين افتتاح سفارة لكوسوفو في القدس المحتلة
أبرز المواد
 سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يتفقد مستشفى محافظة العويقيلة ويضع حجر الأساس لمبنى العيادات التخصصية
أبرز المواد
 القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط أكثر من 9 أطنان من الحطب المحلي المعد للبيع في الرياض
أبرز المواد
 سمو نائب أمير منطقة جازان يستقبل رئيس فرع النيابة العامة المعين بالمنطقة
أبرز المواد
 إدارة “تعليم الجوف” تستعرض أعمال ومنجزات شؤون المعلمين
أبرز المواد
 منع غير المفعلين لتطبيق “توكلنا” من دخول الأسواق والمولات
أبرز المواد
 “الزكاة والدخل” تُطلق دليلاً تعريفياً بمبادرة إلغاء الغرامات المالية
أبرز المواد
 “المقاولين”: توفر إحصائيات عن القطاع عبر أيقونة “مركز معلومات”
أبرز المواد
 شركة مياه تبوك تحدد موعداً لاستقبال ملاحظات وشكاوي عملائها
منطقة تبوك
 فريق طبي بمستشفى صامطة ينجح في إستئصال ورم من رحم مريضة بحجم 7كجم
منطقة جازان
إدارة ⁧‫تعليم الجوف‬⁩ تستعرض أعمال ومنجزات شؤون المعلمين

إدارة ⁧‫تعليم الجوف‬⁩ تستعرض أعمال ومنجزات شؤون المعلمين

أبرز المواد
المديرية العامة لخدمات المياه بالجوف تحدد لقاء اسبوعي لعملائها

المديرية العامة لخدمات المياه بالجوف تحدد لقاء اسبوعي لعملائها

أبرز المواد
أمين عام جامعة الدول العربية يُدين افتتاح سفارة لكوسوفو في القدس المحتلة

أمين عام جامعة الدول العربية يُدين افتتاح سفارة لكوسوفو في القدس المحتلة

أبرز المواد
سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يتفقد مستشفى محافظة العويقيلة ويضع حجر الأساس لمبنى العيادات التخصصية

سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يتفقد مستشفى محافظة العويقيلة ويضع حجر الأساس لمبنى العيادات التخصصية

أبرز المواد

إدارة ⁧‫تعليم الجوف‬⁩ تستعرض أعمال ومنجزات شؤون المعلمين

إدارة ⁧‫تعليم الجوف‬⁩ تستعرض أعمال ومنجزات شؤون المعلمين
http://almnatiq.net/?p=946031
المناطق-

ترأس المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي اللقاء الثالث للجنة “إنجاز” لاستعراض أعمال ومنجزات إدارة شؤون المعلمين، خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 1442هـ.

وقدم مدير إدارة شؤون المعلمين علي بن حمدان البيالي عرضاً عن أعمال ومنجزات الإدارة خلال الفصل الأول، ومن أهمها أرشفة المتسربين والمتسربات في نظام نور بعد صدور قرارات التقاعد “تقاعد مبكر، نظامي، وفاة” وعددها ٣٦ معلم و ٨٥ معلمة للعام الماضي، معالجة عناصر اللقطة المعلوماتية، دراسة امكانية تفريغ للتشكيلات الإشرافية والمدرسية، متابعة اغلاق مدارس النظام الفصلي مع إدارة التخطيط المدرسي، دراسة وتسديد احتياج مدارس التوسع في الطفولة المبكرة، متابعة إسناد التدريس لرواد ورائدات النشاط.

وثمّن الغامدي جهود منسوبي ومنسوبات إدارة شؤون المعلمين، مشيراً إلى أن هذا اللقاء يهدف إلى الاطلاع على أعمال ومنجزات الإدارات ودعمها، إضافة إلى إبراز المبادرات والنتائج المتميزة في موقع الإدارة وفي وسائل الإعلام، ودار بعدها نقاش حول دعم برامج الإدارة، مؤكداً على أهمية تقوية العلاقات مع المعلمين والمعلمات لتعزيز  انتمائهم للرسالة التعليمية، وتحقيقاً للاستقرار النفسي والتربوي لهم.

يذكر أن لجنة “إنجاز” يترأسها المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف وتضم بعضويتها المساعدين والمستشارين وإدارات التخطيط والإعلام التربوي وتقنية المعلومات، وتجتمع أسبوعياً لاستعراض أعمال ومنجزات الإدارات.

روابط ذات صلة

المديرية العامة لخدمات المياه بالجوف تحدد لقاء اسبوعي لعملائها

المديرية العامة لخدمات المياه بالجوف تحدد لقاء اسبوعي لعملائها
أمين عام جامعة الدول العربية يُدين افتتاح سفارة لكوسوفو في القدس المحتلة

أمين عام جامعة الدول العربية يُدين افتتاح سفارة لكوسوفو في القدس المحتلة
سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يتفقد مستشفى محافظة العويقيلة ويضع حجر الأساس لمبنى العيادات التخصصية

سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يتفقد مستشفى محافظة العويقيلة ويضع حجر الأساس لمبنى العيادات التخصصية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*