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أمانة جدة ترفع 3,9 ملايين طن من مخلفات البناء خلال العام 2020م

أمانة جدة ترفع 3,9 ملايين طن من مخلفات البناء خلال العام 2020م

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أمانة جدة ترفع 3,9 ملايين طن من مخلفات البناء خلال العام 2020م

أمانة جدة ترفع 3,9 ملايين طن من مخلفات البناء خلال العام 2020م
http://almnatiq.net/?p=946040
المناطق_واس

أسفرت جهود أمانة محافظة جدة في الرقابة على المخلفات التجارية خلال 2020, عن رفع أكثر من ثلاثة ملايين و900 ألف طن من مخلفات البناء, شكلت مجهولة المصدر منها قرابة 35%، ورحلت 602 ألف طن من النفايات, وتمكنت من إعادة تدوير ما يزيد عن 400 ألف طن من الدمارات في مواقع متعددة.
وأوضح مدير عام الرقابة على المخلفات التجارية بأمانة جدة عبدالله بن محمد الغامدي, أن الفرق الرقابية قامت بتنفيذ أكثر من 2640 جولة, رصدت خلالها 4751 ملاحظة على الشركات الناقلة، في حين تجاوزت الغرامات المرصودة حاجز المليون ريال، مشيرًا أن الأمانة اعتمدت 70 ناقلًا مؤهلًا لنقل مخلفات الأنشطة التجارية والإنشائية, وأبرمت 601 عقد إلكتروني لنقل النفايات، بجانب رصد أكثر من 450 موقعا للرمي العشوائي وتجارة السكراب, وسجلت 181 مقاولًا, و 2502 معدة متتبعة إلكترونيًا، في حين استقبلت الأمانة خلال العام الماضي 643 بلاغًا.
يُذكر أن أمانة جدة شرعت في تفعيل عدد من أنظمة الرقابة الإلكترونية ضمن برنامج التحول الرقمي في القطاع البلدي, والتي من شأنها الاسهام في رفع مستوى الإصحاح البيئي في المحافظة من خلال التحكم بجميع أنواع النفايات والتخلص الآمن منها، بفضل أتمتتها لإجراءات العمل.

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