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تجارة تبوك تواصل جولاتها الرقابية وتخالف عددًا من المحال لعدم التزامها بإجراءات كوفيد 19

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تجارة تبوك تواصل جولاتها الرقابية وتخالف عددًا من المحال لعدم التزامها بإجراءات كوفيد 19

تجارة تبوك تواصل جولاتها الرقابية وتخالف عددًا من المحال لعدم التزامها بإجراءات كوفيد 19
http://almnatiq.net/?p=946066
المناطق_تبوك

واصلت الفرق الرقابية لفرع وزارة التجارة بمنطقة تبوك اليوم، تنفيذ جولاتها الميدانية على المنشآت التجارية في جميع مدن ومحافظات المنطقة، لمتابعة التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس “كورونا” حرصًا على سلامة المستهلكين.
وأوضح المدير العام لفرع وزارة التجارة بمنطقة تبوك المهندس سالم بن سليمان الوباري, أن الجولات استهدفت الأسواق والمراكز والمحال التجارية، حيث ضُبط عدد من المنشآت المخالفة التي لم تلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وجرى في حقها تطبيق العقوبات النظامية وفقًا لمخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس “كورونا”.
وبين المهندس الوباري أن هذه الجولات ستتوالى لمتابعة تطبيق المتاجر للاشتراطات الصحية, والتي تنص على منع إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، وتأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، وقياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية، وتطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام، وتطهير المرافق والأسطح.
وأضاف أنه وفقًا لقرارات مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس “كورونا”, يعد عدم التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس “كورونا” مخالفة تستوجب فرض غرامة 10,000 ريال وتضاعف العقوبة في حال التكرار مع إغلاق المنشأة المخالفة, وسيتم فرض غرامة قدرها 5 آلاف ريال عن كل شخص عند وجود تجمع للمتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.
ودعى الوباري عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المخالفات التجارية عبر تطبيق “بلاغ تجاري” أو مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على “الإنترنت”.

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