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اللقاح الإيراني الصّنع يصبح متوفراً في نيسان

اللقاح الإيراني الصّنع يصبح متوفراً في نيسان
http://almnatiq.net/?p=946072
المناطق_وكالات

أعلنت السلطات الصحية الإيرانية اليوم الثلثاء، أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا إيراني الصنع، سيكون متوفرا في الأسواق المحلية في نيسان (أبريل) المقبل

وقال رئيس لجنة إنفاذ توجيهات الإمام الخميني محمد مخبر في تصريح، إن “المرحلة الأولى من اختبارات اللقاح الإيراني أنجزت حيث سجل أداءً ممتازاً ضد فيروس كورونا البريطاني المتحور”

وأوضح أنه سيتم دفع إنجاز البنى التحتية اللازمة للقاح الإيراني لإنتاج 2 إلى 3 ملايين جرعة في الشهر المقبل، مشيرا الى أن الهدف في مرحلة لاحقة “تجهيز مستلزمات صناعة 12 إلى 15 مليون جرعة في الشهر”

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