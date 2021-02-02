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من أجل أمن أمريكا القومي .. بايدن يتراجع عن خطوة جديدة اتخذها “ترامب” بشأن الإمارات

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من أجل أمن أمريكا القومي .. بايدن يتراجع عن خطوة جديدة اتخذها “ترامب” بشأن الإمارات
http://almnatiq.net/?p=946075
المناطق_وكالات

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن يعتزم الإبقاء على الرسوم الجمركية على واردات الألمنيوم من الإمارات، في تراجع عن خطوة اتخذها سلفه دونالد ترامب لإنهاء الرسوم في آخر أيام رئاسته.

وقال بايدن في بيان أصدره البيت الأبيض أمس الاثنين “أرى أن من الضروري والمناسب في ضوء مصالح أمننا القومي أن نبقي في هذا الوقت على الرسوم الجمركية المطبقة على واردات الألمنيوم من الإمارات العربية المتحدة”.

وكان ترامب أعلن في 20 يناير أنه سيستثني الإمارات من رسوم جمركية تبلغ 10% فرضت على معظم واردات الألومنيوم في 2018، مضيفا أن البلدين توصلا إلى اتفاق حصص سيحد من واردات الألومنيوم. وكان من المقرر أن يدخل الإعفاء حيز التنفيذ يوم الأربعاء.

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