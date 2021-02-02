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أمانة منطقة تبوك تنفذ 1194 جولة رقابية على المنشآت التجارية بالمنطقة

أمانة منطقة تبوك تنفذ 1194 جولة رقابية على المنشآت التجارية بالمنطقة

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أمانة منطقة تبوك تنفذ 1194 جولة رقابية على المنشآت التجارية بالمنطقة

أمانة منطقة تبوك تنفذ 1194 جولة رقابية على المنشآت التجارية بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=946086
المناطق_تبوك

نفذت أمانة منطقة تبوك أمس 1194 جولة رقابية ميدانية على المنشآت الغذائية والمراكز التجارية والمطاعم والمقاهي بمدينة تبوك للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا .وأوضح أمين المنطقة المهندس درويش بن علي المحفوظ أن الفرق الرقابية رصدت خلال تلك الجولات أكثر من 165 مخالفة للإجراءات الاحترازية وعدم تطبيق الاشتراطات الصحية حيث تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين موكداً أن الأمانة والبلديات التابعة لها بمدينة تبوك ومحافظاتها ضاعفت أعداد الفرق الميدانية لتكثيف الجولات الرقابية وأعمال التطهير والتعقيم والنظافة في جميع الأماكن العامة وأسواق النفع العام التي تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها لمواجهة انتشار فايروس “كورونا ” وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية للتأكد من تطبيق القرارات والتدابير الوقائية والتوعية المستمرة.ودعا المحفوظ جميع المنشآت إلى الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة مثل إلزام جميع العمالة بارتداء القفازات والكمامات الطبية وتعقيم وتطهير عربات التسوق والأرضيات والأسطح بالإضافة إلى توفير المعقمات الطبية والقفازات عند مداخل مراكز البيع، وكذلك فحص درجات الحرارة لجميع العاملين مهيباً بالمواطنين والمقيمين بمدن ومحافظات منطقة تبوك إلى تحميل تطبيق “توكلنا” في أجهزة الهواتف الذكية لديهم ورفع درجة الوعي في المجتمع ورصد التجاوزات الفردية أو في منشآت القطاعين العام والخاص وذلك من خلال الاتصال المباشر والتبليغ على الرقم الموحد للبلاغات البلدية 940.

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