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بريطانيا تفرض عقوبات ضد أربعة مسؤولين أمنيين في زمبابوي على خلفية أحداث عنف ضد مدنيين

بريطانيا تفرض عقوبات ضد أربعة مسؤولين أمنيين في زمبابوي على خلفية أحداث عنف ضد مدنيين

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بريطانيا تفرض عقوبات ضد أربعة مسؤولين أمنيين في زمبابوي على خلفية أحداث عنف ضد مدنيين

بريطانيا تفرض عقوبات ضد أربعة مسؤولين أمنيين في زمبابوي على خلفية أحداث عنف ضد مدنيين
http://almnatiq.net/?p=946091
المناطق_وكالات

أعلنت الحكومة البريطانية عن فرض عقوبات ضد أربعة مسؤولين أمنيين في زمبابوي، تشمل منع السفر إلى المملكة المتحدة أو الاستفادة من النظام المالي والاقتصادي البريطاني، وذلك على خلفية أحداث عنف راح ضحيتها 23 من المحتجين السلميّين عام 2019م.
وأوضح وزير الخارجية البريطاني دومينك راب في بيان اليوم أن الهدف من العقوبات إرسال رسالة واضحة مفادها التزام المملكة المتحدة بمحاسبة أولئك المسؤولين عن أفظع انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك مقتل أبرياء في زمبابوي.
وأضاف راب: “تستهدف هذه العقوبات كبار المسؤولين في الحكومة، وليس المواطنين العاديين، وسنواصل الضغط من أجل إكمال الإصلاحات السياسية والاقتصادية الضرورية التي ستفيد جميع الزيمبابويين”.

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