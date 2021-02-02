احدث الأخبار

العراق يسجل 1135 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 بريطانيا تفرض عقوبات ضد أربعة مسؤولين أمنيين في زمبابوي على خلفية أحداث عنف ضد مدنيين
أبرز المواد
 أمانة منطقة تبوك تنفذ 1194 جولة رقابية على المنشآت التجارية بالمنطقة
أبرز المواد
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 8618.57 نقطة
أبرز المواد
 زيادة توثيق عقود “إيجار” بنسبة 112 %
أبرز المواد
 دبي تستلم الشحنة الأولى من لقاح استرازينيكا القادم من الهند
أبرز المواد
 من أجل أمن أمريكا القومي .. بايدن يتراجع عن خطوة جديدة اتخذها “ترامب” بشأن الإمارات
أبرز المواد
 اللقاح الإيراني الصّنع يصبح متوفراً في نيسان
أبرز المواد
 النفط يقفز 2.5%.. “برنت” عند 57.8 دولارا و “الأمريكي” 54.9 دولارا
أبرز المواد
 تجارة تبوك تواصل جولاتها الرقابية وتخالف عددًا من المحال لعدم التزامها بإجراءات كوفيد 19
أبرز المواد
 «الصحة»: 310 إصابات جديدة بكورونا و 4 وفيات
أبرز المواد
 الاسهم العمانية تغلق منخفضه 756ر0 %
أبرز المواد
العراق يسجل 1135 إصابة جديدة بفيروس كورونا

العراق يسجل 1135 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أبرز المواد
بريطانيا تفرض عقوبات ضد أربعة مسؤولين أمنيين في زمبابوي على خلفية أحداث عنف ضد مدنيين

بريطانيا تفرض عقوبات ضد أربعة مسؤولين أمنيين في زمبابوي على خلفية أحداث عنف ضد مدنيين

أبرز المواد
أمانة منطقة تبوك تنفذ 1194 جولة رقابية على المنشآت التجارية بالمنطقة

أمانة منطقة تبوك تنفذ 1194 جولة رقابية على المنشآت التجارية بالمنطقة

أبرز المواد
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 8618.57 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 8618.57 نقطة

أبرز المواد

العراق يسجل 1135 إصابة جديدة بفيروس كورونا

العراق يسجل 1135 إصابة جديدة بفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=946096
المناطق_وكالات

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 1135 إصابة جديدة بفيروس كورونا, مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 621755 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 11 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 13068, فيما سجلت 1210 حالات شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 594594 حالة, موضحة أن عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم بلغ 14093, منهم 184 يرقدون في غرف العناية المركزة.

روابط ذات صلة

بريطانيا تفرض عقوبات ضد أربعة مسؤولين أمنيين في زمبابوي على خلفية أحداث عنف ضد مدنيين

بريطانيا تفرض عقوبات ضد أربعة مسؤولين أمنيين في زمبابوي على خلفية أحداث عنف ضد مدنيين
أمانة منطقة تبوك تنفذ 1194 جولة رقابية على المنشآت التجارية بالمنطقة

أمانة منطقة تبوك تنفذ 1194 جولة رقابية على المنشآت التجارية بالمنطقة
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 8618.57 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 8618.57 نقطة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*