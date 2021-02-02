إجراءات وقائية لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا بتعليم عسير

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طبّقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير الإجراءات الاحترازية والوقاية من الموجة الثانية لفيروس كورونا في جميع الإدارات والأقسام ومكاتب التعليم والمدارس.

وشكلت الإدارة فرق عمل من إدارتي الأمن والسلامة والمراجعة الداخلية لمتابعة تنفيذ الاشتراطات وضبط المخالفات ورصدها وإيقاع العقوبات بحق المخالفين وفقا للأنظمة والتعليمات، ورفع مستوى الوعي لدى منسوبي ومنسوبات التعليم في المنطقة وتكثيف عمليات الفرز الحراري في مدخل الإدارة، إضافة إلى الخطة الإعلامية التي تنفذها إدارة الإعلام والاتصال لنشر الثقافة الوقائية.